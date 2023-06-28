Суд в РФ заочно арестовал задержанного в Казахстане главу департамента бывшей Group-IB

Суд в Москве заочно арестовал главу департамента компании сферы кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к данным.

Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД. В компании уточнили, что претензии к нему связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом.

22 июня Кислицин был задержан в Казахстане по запросу США. Власти соседней республики изучают основания для экстрадиции в Штаты. В 2014 году Минюст США завел уголовное дело в отношении Никиты Кислицина. Его обвинили в продаже украденной другими хакерами в 2012 году базы аккаунтов соцсети Formspring, пишет "Коммерсантъ".

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджементу. Напомним, основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в госизмене, с сентября 2021 года он находится под арестом. Ранее Сачков просил президента РФ Владимира Путина посодействовать переводу под домашний арест.