28 Июня 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На выборах в Свердловской области применят дистанционное электронное голосование

На выборах в Свердловской области в этом году будет применяться дистанционное электронное голосование. Такое решение принято сегодня на заседании областной избирательной комиссии.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, принято постановление о проведении ДЭГ:

  • на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13;
  • на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы;
  • на выборах депутатов думы городского округа Верхняя Пышма;
  • на выборах депутатов думы Качканарского городского округа;
  • на дополнительных выборах депутата думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному округу №2;
  • на дополнительных выборах депутата думы Каменск-Уральского городского округа по одномандатному избирательному округу №21.

"Это новый опыт для избирательной комиссии Свердловской области, но главное – это новый опыт для избирателей. Считаю необходимым предоставить людям возможность выбора: голосовать дистанционно или на избирательном участке. Заострю внимание на том факте, что ДЭГ проводится наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования, это лишь дополнительная возможность", - заявила председатель областного избиркома Елена Клименко.

Напомним, голосование на предстоящих осенью выборах на Среднем Урале пройдет в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года.

Теги: выборы, ДЭГ, избирком


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