Завод "Автотор" пополнит линейку сбора еще одним китайским брендом

Завод "Автотор" в Калининграде, ранее производивший Hyundai, Kia и BMW, планирует начать производство машин еще двух китайских брендов до конца года. Таким образом производственная линейка компании расширится с девяти до 20-22 моделей, сообщил глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

Стоит отметить, что расширение линейки не приведет к увеличению объемов производства. По словам Горбунова, по итогам года компания выпустит около 70 тыс. автомобилей – такой план предусматривает пессимистический сценарий, ранее озвученный руководством завода.