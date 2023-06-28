В Челябинской области в квартире произошел пожар из-за стеклянных банок на балконе

В Кыштыме Челябинской области произошел пожар из-за стеклянных банок на балконе.

как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома на улице Свободы. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось быстро ликвидировать.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за стеклянных банок на балконе. Они создали эффект линзы, через которую солнечные лучи воспламенили вещи.