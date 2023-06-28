28 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Звукорежиссер осужден за хищение оборудования СУНЦ УрФУ на 3 млн рублей

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Екатеринбурга, который похитил музыкальное оборудование и инструменты стоимостью несколько миллионов рублей. За это его отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в прошлом году мужчина выполнял обязанности звукорежиссера в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета. Как показало расследование, однажды он похитил оттуда музыкальное оборудование и инструменты, находившиеся в актовом зале. В результате СУНЦ УрФУ был причинен ущерб на сумму около 3 млн рублей.

Также, как выяснилось, уралец под предлогом ремонта похитил электрогитару и педали эффектов у одного из посещавших факультатив литературного театра СУНЦ УрФУ. На этот раз ущерб составил почти 65 тысяч рублей. Похищенное имущество аферист сдавал в комиссионный магазин за деньги.

Как отметили в прокуратуре, свою вину звукорежиссер полностью признал. Сегодня, 28 июня, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему 3 года и 4 месяца лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима.

Теги: оборудование, хищение, суд


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