На Ямале на месторождении погиб рабочий

В Губкинском началось расследование обстоятельств гибели рабочего.

По данным ямальского окружного управления СКР, 28 мая во время работ на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района из-за нарушений правил безопасности, согласно которым запрещается установка бункера для проппаната на грунты разной плотности, упала емкость. Поврежденные перила зажали стропальщика, который умер на месте от травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".