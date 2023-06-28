В Швейцарии отклонили заявку на продажу 96 танков Leopard Украине

Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию.

Федеральный совет страны пришел к выводу, что продажа 96 танков невозможна "на основании действующего законодательства", пишет РИА Новости.

"Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии", - говорится в заявлении.

В феврале СМИ сообщали, что Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину. Reuters отмечало, что на страну оказывают давление после того, как она отклонила запрос Германии и Дании. Так, Копенгаген собирался передать Украине 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III, а Берлин — отправить снаряды для БМП Marder.

В начале июня Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Депутатам предстоит проголосовать по этому вопросу.