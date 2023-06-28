Челябинская область получит 10 млн рублей на возмещение расходов за проживание беженцев

Челябинская область получит из федерального бюджета 10,1 млн рублей на содержание пунктов временного размещения для беженцев с Украины и приграничных регионов РФ. Распоряжение Правительства РФ опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ. Деньги пойдут на возмещение расходов на проживание в пунктах временного размещения и питание. В частности, 913 рублей за временное размещение на человека в сутки, 415 рублей – питание на человека в сутки.