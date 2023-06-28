В Свердловскую область вернулись лесные пожары

На сегодняшний день в Свердловской области действует два пожара на общей площади 3 га. О горящих землях лесного фонда сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Напомним, по данным властей региона, на конец дня 22 июня потушены все лесные пожары на общей площади в 1442 гектара. После этого ситуация с горящими лесами в Свердловской области была решена.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что виновниками лесных пожаров являются сами свердловчане. В какой-то момент жителям Среднего Урала совсем запретили посещать леса. Однако 23 июня запрет на посещение особо охраняемых природных территорий был в очередной раз ослаблен.