Украинские ГЭС увеличили выработку на 63% из-за аварийного отключения первого блока Южноукраинской АЭС

Украинские гидроэлектростанции накануне были вынуждены увеличить выработку электроэнергии из-за аварийного отключения первого блока Южноукраинской АЭС. Сообщается, что он был отключен "по техническим причинам".

В "Укргидроэнерго" заявили, что для поддержки частоты в объединенной энергосистеме Украины были приняты меры "по задействованию всех возможных резервов, для компенсации утраченной мощности в ОЭС Украины задействовали все имеющиеся маневренные мощности "Укргидрэнерго".

"Гидроэлектростанции набрали необходимую мощность и обеспечивали безопасность и надежное функционирование системы. Превышение объемов выработки электрической энергии составило 63%", - говорится в сообщении компании.