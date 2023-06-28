Госдума осудила сожжение Корана в Швеции в день начала Курбан-байрама

Госдума собирается выпустить осуждающее заявление по поводу действий шведской полиции. Там сегодня разрешили проведение уличной протестной акции с сожжением Корана у стен мечети. Все это происходит в мусульманский праздник Курбан-байрам.

"Мы должны осудить действия Швеции, где допустили сожжение Корана в праздничный для мусульман день. Это недопустимо. Чтобы в просвещенной Европе такие действия происходили. Может это кого-то образумит", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.