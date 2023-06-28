Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование различных заменителей в продуктах питания, в частности – пальмового масла. Таким образом он поддержал инициативу партии "Новые люди", возмутившейся фактами фальсификации. В целом за использование в ряде критичных продуктов (например, в детском питании) не предназначенных для них ингредиентов, а также за сокрытие содержания какого-то ингредиента или за подмену без ведома покупателя и так предусмотрена ответственность, но Володин предлагает ее усилить до уголовной.

"Уголовную ответственность за использование заменителей, пальмового масла. Это вред для здоровья. Понятно, что это дешевле. Должны быть огромные штрафы и уголовная ответственность, тогда здоровье людей будет защищено. Изменения в законодательство должны быть подготовлены в кратчайшие сроки. Ответственность должна быть, когда вместо растительного масла добавляют пальмовое. Или вместо молока добавляют говяжий жир", - заявил спикер Госдумы.