28 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Миноброны РФ

Песков назвал спекуляциями сообщения о том, что Суровикин якобы мог знать о подготовке мятежа

В Кремле прокомментировали слухи и негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вокруг этих событий будет еще много спекуляций и пересудов.

"Я думаю, что это один из таких примеров", - цитирует его РИА Новости.

Так Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать "марш справедливости". Сообщалось, что высокопоставленный военный якобы находится на допросах.

Напомним, 24 июня Суровикин обратился к командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", призвав решить возникшие проблемы мирным путем.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным, а силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"). К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты.

В субботу с обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.

Теги: песков, суровикин, пригожин


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