Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов перешел в новый комитет

Депутат от Свердловской области Максим Иванов перешел в новый комитет Госдумы – по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Об этом он сам сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

Как пояснил Иванов, данный комитет в большей степени соответствует тематике его нынешней парламентской работы.

"Например, комитет рассматривает вопросы имущественных отношений на предприятиях ОПК, госкорпорациях. Это важно в свете поддержки гособоронзаказа и СВО в целом", - отметил депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов был членом комитета Госдумы по аграрным вопросам. Комментируя будущее "зерновой сделки", он призывал к ответу западных "партнеров" России.