28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Регионы УрФО получат около 70 миллионов за размещение беженцев

Регионам Уральского федерального округа выделили порядка 70 млн рублей в качестве компенсации за размещение беженцев с Украины и приграничных территорий страны. Средства были выделены из бюджета РФ, говорится в соответствующем распоряжении.

Суточное содержание человека в пункте временного размещения составляет 913 рублей, питание - 415 рублей. Общий объем средств, полученных на эти нужды МЧС РФ составляет 1,5 млрд рублей.

Среднему Уралу направят компенсацию в размере 28,7 млн рублей, Тюменской области и ХМАО-Югре - более 15 млн рублей, Челябинской области - 10,1 млн рублей.

Напомним, к концу марта в России уже находилось свыше 5,5 млн беженцев, прибывших в страну с февраля 2022 года. В пунктах временного размещения сейчас находится порядка 40 тыс. человек.

Теги: УрФО, беженцы, компенсация


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