28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Если не будет наших вакцин, будут вакцины из дружественных стран – Россельхознадзор

В России не будет дефицита вакцин для животных, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, панику в прессе сейчас создают на эту тему американские и европейские производители, некоторые из них сами приостановили поставки.

"Мы не останемся без вакцин. Мы предусматривали возможность введения санкций. Эти компании говорят, что хотят работать на нашем рынке, но часть из них сами перестали нам поставлять вакцины", - сообщил Данкверт, выступая в Госдуме.

Он добавил, что по ситуации с вакцинами для домашних животных тоже опасений быть не должно: если не будет отечественных препаратов, то их завезут из дружественных стран.

"Советский Союз никогда не закупал вакцины, такое началось только в 90-е. Сейчас жалуются многие, почему так сложно ввезти вакцины в РФ. Но в США и Европу наши вакцины вообще нельзя ввезти", - заявил руководитель Россельхознадзора о случаях протекционизма.

Теги: россельхознадзор, вакцина, животные


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