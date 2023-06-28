Экс-мэр Перми официально стал вице-премьером правительства Прикамья

Экс-мэр Перми Алексей Демкин официально стал вице-премьером правительства Пермского края. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил об этом сегодня, 28 июня, во время выездного заседания кабмина, которое состоялось в Нытвенском округе.

Демкин будет курировать региональные министерства территориального развития и по делам Коми-Пермяцкого округа, а также взаимодействовать с депутатским корпусом заксобрания региона.

Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова.