Россельхознадзор обвинил татаро-монгольское иго во вспышках сибирской язвы

Сегодня вспышки или единичные случаи выявления сибирской язвы связаны только с культурной потребления, которую надо менять, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, во всех последних известных случаях появления сибирской язвы "она появлялась исключительно из-за того, что культура потребления не подразумевает глубокой тепловой обработки".

Вакцинация животных хорошо помогает в настоящем, но гарантировать безопасность старых захоронений и скотомогильников все равно сложно, поскольку "сибирская язва может оставаться в земле столетиями".

"У нас как татаро-монгольское иго прошло – так до сих пор эти "захоронения" "работают", - пояснил Данкверт, выступая в Госдуме.