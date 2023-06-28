С начала года свердловские полицейские выявили десятки случаев коррупции в сфере ЖКХ

За шесть месяцев 2023 года сотрудники свердловского гарнизона полиции выявили и задокументировали более 30 преступлений в сфере ЖКХ, 25 из которых коррупционной направленности в крупном и особо крупном размерах. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, это больше чем за аналогичный период 2022 года. Такие злоупотребления органами внутренних дел зафиксированы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Тавде, Полевском, Красноуфимске, Туринске, Красноуральске и других городах.

Как рассказал полковник Горелых, один из криминальных случаев в сфере ЖКХ произошел в Невьянске, где фигурантом уголовного дела стал 53-летний теперь уже экс-начальник одного из муниципальных бюджетных учреждений. Подозреваемый незаконно продал через физических и юридических лиц металлолом, который остался после демонтажа нескольких котельных, и автовышку с территории МБУ. Похищенное увозилось на площадки местных коммерческих структур для дальнейшей переработки.

"Проделки любителя чужого имущества обнаружили в ходе реализации оперативной информации представители областного и районного УЭБиПК. Собранные материалы сотрудники полиции направили для принятия процессуального решения коллегам из Следственного комитета, которые, проанализировав ситуацию, сочли убедительными доводы сыщиков и возбудили многоэпизодное уголовное дело. В ходе анализа первичных бухгалтерских документов по отгрузкам, полученных в частных компаниях, представители МВД выяснили, что лом из котельных был сдан на общую сумму порядка 2,5 млн рублей. Полученные денежные средства подозреваемый присвоил себе и потратил на личные нужды", - отметил Валерий Горелых.

Как сообщили в региональном управлении СКР, фигурант обвиняется по статьям УК РФ "Растрата вверенного имущества" и "Кража". В настоящее время собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением СК направил в суд для рассмотрения по существу.