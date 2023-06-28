В новых регионах России непростая ситуация с паразитами животных и растений

В новых регионах России ситуация с фитосанитарной и ветеринарной обстановкой в сельском хозяйстве "далеко не однозначная", сказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая в Госдуме.

"Ситуация с фитосанитарной обстановкой в новых регионах далеко не однозначная. Мы о ней пока не можем говорить точно, но наши украинские коллеги точно скрывали проблемы как в фитосанитарии, так и в ветеринарии. <…> Если мы хотим оттуда экспортировать, то надо выстроить систему регистрации [происхождения сельхозпродукции]", - отметил Данкверт.

По его словам, Украина скрывала и скрывает многие проблемы с паразитами в сельском хозяйстве. Например, упущен из-под контроля момент с проникновением кукурузного жука, который в регионе обнаруживается в 80% кукурузы.