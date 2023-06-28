28 Июня 2023
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Фото: Украинская Православная Церковь

Запорожский митрополит призвал готовиться к уходу из храмов

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к священнослужителям и мирянам накануне сессии Запорожского горсовета, на которой представители режима готовы расторгнуть все договоры об аренде, заключенные с Запорожской епархией УПЦ.
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Иерарх отмечает религиозный смысл происходящих событий, приводя многочисленные цитаты из Писания. Он просит не поддаваться искушениям и следовать канонам Церкви. А гонителям предлагает открыто отречься от Церкви, в которой они были крещены.

"Призываю духовенство и всех прихожан продумать возможность совершения Богослужений в местах за пределами храмов и не столь зависимые от меняющихся указок "слуг народа". В сложившейся ситуации призываю всех вас – не роптать и не отчаиваться!" - пишет митрополит Лука.

Он просит священнослужителей усердно заботиться о сохранности антиминсов, святого мира и богослужебной утвари на случай террора. И заверяет, что если даже режим выгонит верущих из храмов, литургия все равно будет совершаться. Самое главное - твердо стоять в вере и сохранять единство.

Антиминс - это освященный архиереем четырехугольный плат с изображением Христа во гробе и зашитой частицей святых мощей, на котором совершается литургия. В особых обстоятельствах (пожар, природные бедствия и т.п.) священнослужителю разрешается прервать литургию, но спасти антиминс, на котором в другом месте она будет завершена. Храм как бы "сворачивается" до средоточия - антиминса. Поэтому иерарх призывает сохранить антиминсы.

Недавно депутат Рады от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что уже летом будут приняты законы, и УПЦ официально будет запрещена. Церкви придется перейти в катакомбы. А оставшиеся 50-100 тысяч верующих "исчезнут".

Теги: украина, церковь, православие


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