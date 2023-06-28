На Южном Урале местного жителя, избившего падчерицу кнутом, приговорили к исправительным работам

В Челябинской области 29-летнего местного жителя приговорили к 10 месяцам исправительных работ за избиение 14-летней падчерицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале мужчина дома нанес несколько ударов девочке по спине, а после этого взял кнут и нанес ей не менее шести ударов.

Местный житель уже ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека.