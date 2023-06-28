28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Полиция Стокгольма разрешила проведение акции по сжиганию Корана у мечети

Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам, передает Франс Пресс.

Весной полиция отказалась давать такое разрешение, после чего организаторы акции обратились в суд, который счел запрет "ошибочным".

По мнению судей, отказывать в выдаче разрешений на публичные акции можно только тогда, когда это необходимо для безопасности и порядка на конкретной демонстрации. В случае новой акции с сожжением Корана полиция угрозы порядку не усматривает, пишет ТАСС.

Напомним, в январе прошла акция перед зданием посольства Турции в Стокгольме, на которой датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный взнос.

Анкара осудила проведение акции и назвала это "открытым нарушением" меморандума о вступлении в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. В мае Эрдоган отмечал, что Анкара сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Теги: Стокгольм, сожжение Корана


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