В Тюмени открыт памятник скончавшемуся спикеру тюменской облдумы Корепанову

В Тюмени открыт памятник экс-спикеру областной думы Сергею Корепанову. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, жизнь Корепанова – подлинный учебник истории Тюменской области и России.

"Почти четверть века Сергей Евгеньевич стоял во главе Тюменской областной Думы. Он всегда сочетал уважение к чужому мнению с искренней заботой о нашем общем деле. Был мудрым и энергичным человеком. Роль Сергея Евгеньевича Корепанова в развитии Тюменской области, Югры и Ямала невозможно переоценить", - написал губернатор в своем telegram-канале, уточнив, что светлая и благодарная память о почившем политике "навсегда сохранится в наших сердцах".

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня 2022 г. Политику было 74 года. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов. В декабре 2022 г. уральский полпред Владимир Якушев открыл в Салехарде памятник Корепанову.

"Сергей Евгеньевич внёс неоценимый вклад в формирование федерального и регионального законодательства. Сыграл фундаментальную роль в развитии интеграции и сотрудничества между Тюменской областью, Югрой и Ямалом. Он был очень надёжным, порядочным, принципиальным и неравнодушным человеком. Порой жёстким, но всегда справедливым. Я уверен, его наработки и начинания получат достойное продолжение", – подчеркнул Владимир Якушев.