28 Июня 2023
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Общество Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский внес законопроект об отмене православного Рождества

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об отмене празднования на Украине Рождества 7 января и переносе его на 25 декабря. Также переносятся "день государственности", совпадающий с днем памяти князя Владимира, и "день защитника", совпадающий с праздником Покрова Богородицы, на 13 дней назад.
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Он пишет, что целью его затеи является "отказ от российского наследия" и календаря, принятого Православной Церковью. И ссылается на недавний "собор" раскольников, которые решили перейти на григорианский календарь.

Теперь выходной на православное Рождество украинский режим отменит, как и выходные 28 июля и 14 октября, которые переносятся на 15 июля и 1 октября.

Об отмене празднования Рождества киевские чиновники говорили давно.

"Под прикрытием борьбы "со всем русским" на Украине активно создаются предпосылки для окатоличивания страны", - пишет "Правблог".

Политолог Сергей Михеев уверен, что одной из главных целей Запада на Украине является уничтожение православия и Церкви. Недавно депутат Рады от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что уже летом будут приняты законы, и УПЦ официально будет запрещена. Церкви придется перейти в катакомбы. А оставшиеся 50-100 тысяч верующих "исчезнут".

Теги: украина, зеленский, Рождество


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