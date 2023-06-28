Ростех передал три предприятия концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш"

Наблюдательный совет госкорпорации Ростех утвердил решение о передаче Завода №9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаша" концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ростеха.

Кроме этого, "Техмашу" будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ).

"Консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции. Передача заводов между двумя структурами в контуре госкорпорации не затронет их коллективы, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты передаваемых предприятий", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, цель перегруппировки – создание единой системы по принципу "пушка – выстрел".

"Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли. Консолидация активов позволит нарастить объемы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом Уралвагонзавод сосредоточится на производстве своей основной продукции – танков", - заявил Оздоев.

Ранее сообщалось, что необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок в контексте специальной военной операции.