Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Об этом говорится в Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, которую подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

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Наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы, сообщает пресс-служба кабмина. В краткосрочной перспективе будут в первую очередь

осуществляться совершенствование имеющихся разработок и концентрация на развитии узкоспециализированных задач.

С 2018 года объем инвестиций в развитие рынка беспилотных авиационных систем вырос более чем в 9 раз, составив почти 7 млрд долларов 2021 году, из которых около 75% дали США и КНР. По итогам 2022 года объем российского рынка беспилотных авиационных систем и услуг с их применением составил около 50 млрд рублей, или менее 1% мирового рынка. В среднем ежегодно он растет на 27% из-за низкой базы.

В документе отмечается важность подготовки специалистов. О военной сфере упоминается только один раз - в части возможности заимствования опыта оборонно-промышленного комплекса.