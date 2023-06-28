Мандат бывшего председателя челябинского ЗСО передали Валерию Филиппову

Вакантный мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области передан Валерию Филиппову. Соответствующее решение было принято на заседании облизбиркома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избирательной комиссии.

Мандат передан кандидату из регионального списка "Единой России".

Валерий Филиппов был депутатом ЗСО до 2020 года, является совладельцем компании "Злак".

Напомним, 15 июня депутаты Законодательного собрания Челябинской области на внеочередном заседании досрочно прекратили полномочия спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева. Он назначен вице-губернатором Челябинской области.