Новосибирская область и Беларусь подписали несколько взаимовыгодных соглашений в ходе форума регионов РФ и Белоруссии

Делегация Новосибирской области продолжает работу в столице Башкортостана Уфе на десятом Форуме регионов России и Белоруссии. Возглавляет делегацию губернатор Андрей Травников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Андрей Травников принял участие во встрече председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

На площадке Форума состоялось подписание соглашений, коммерческих контрактов и других документов, направленных на расширение сотрудничества. Самое первое соглашение, что особенно отметила Валентина Матвиенко, заключено между правительством Новосибирской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Подписан и план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и Брестским областным исполнительным комитетом. С белорусской стороны документ подписал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Андрей Травников напомнил, что во взаимоотношениях Новосибирской области и Белоруссии есть хорошая практика: по итогам любых крупных визитов или подписания соглашений формируется план мероприятий или перечень поручений и происходит отслеживание их исполнения.

«Сегодня встреча с Дмитрием Крутым посвящена исполнению решений, достигнутых в ходе визита белорусской делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко в Новосибирскую область весной этого года. Если говорить о новых направлениях, то у предприятия «Белкоммунмаш-Сибирь», модернизирующего трамваи в Новосибирске, задача – перейти на новую модель, на более современный кузов. Достигнута договорённость об использовании оборудования для молочных ферм, произведённых в Белоруссии, на территории не только Новосибирской области, но и других регионов. У нас расположен крупный дилер «СибМОЛ» – он будет продвигать продукцию белорусских производителей на российский рынок. В работе – проект по изготовлению самоходных опрыскивателей на базе белорусского шасси с использованием новосибирского оборудования и системы управления. Оказано содействие развитию кооперации предприятий. Так, новосибирская сторона помогла ускорить поставки электронно-оптических преобразователей. Белорусская сторона при поддержке Премьера ускорила поставки оборудования для производства микроэлектроники нашему НПП «Восток». У нас нет дефицита контактов, но площадка Форума регионов России и Белоруссии очень важна. Форум демонстрирует не только движение отдельных субъектов, но сближение двух народов, двух стран. Есть возможность посмотреть на опыт других коллег. Увидели активное развитие взаимоотношений Республик Беларусь и Башкортостан – кое-что взяли на заметку», – отметил Андрей Травников.

Взаимный интерес есть у новосибирских предприятий и резидентов Брестского научно-технологического парка. Считается перспективным внедрение IT-решений по формированию единого регистра доноров, совместные конструкторские разработки. Будут наращиваться связи между предприятиями Новосибирской и Брестской областей в сельском хозяйстве – от поставки сельхозтехники и комбикормов до средств защиты растений, в пищевой, лёгкой промышленности, стройиндустрии и дорожном хозяйстве.

Также Андрей Травников провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым и председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза) Олегом Мацкевичем.