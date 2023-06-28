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Происшествия Свердловская область
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Пропавшего в Екатеринбурге ребенка ищут 1,5 тысячи человек. СК допросил опекуна мальчика

Мальчика, пропавшего в Екатеринбурге два дня назад, ищут уже больше полутора тысяч человек. Следственный комитет допросил опекуна ребенка.

6-летний Далер (также отзывается на имя Костя) исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. Сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь. По факту исчезновения СК возбудил уголовное дело об убийстве. Накануне зона поиска была расширена: теперь ребенка ищут и в других районах.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являющаяся официальным опекуном пропавшего мальчика. Кроме этого, допрошены, в том числе с помощью полиграфа, другие люди, которые могли бы рассказать значимую для следствия информацию.

Проанализированы видео с камер наружного наблюдения, расположенных в районе пропажи малолетнего. Продолжается отработка версии о возможной причастности к исчезновению ребенка лиц из числа ранее судимых. По данным СК, в крупномасштабном поиске мальчика задействовано свыше 1,5 тысяч человек, в том числе силовики, волонтеры и жители города.

Как добавили в ведомстве, расследование уголовного дела находится на контроле и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова. Также о ходе расследования доложено главе СК России Александру Бастрыкину.

Розыск ребенка в Екатеринбурге(2023)|Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что все сообщения о похожих детях оперативно проверяются правоохранителями, но на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась.

"Достоверных сведений о возможном местонахождении мальчика нет. Тем не менее, полиция просит сообщать в случае обнаружения схожих по приметам детей по телефонам: 294-14-94 или 102 (02). Поисковые группы полиции будут работать до момента обнаружения разыскиваемого и установления всех обстоятельств пропажи ребенка", - заверили в ведомстве.

Там добавили, что работой полицейских нарядов на месте руководит начальник УМВД по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица.

Сегодня стало известно, что пропавшего в уральской столице мальчика помогут искать волонтеры из Москвы.

Теги: мальчик, СК, поиски, полиция, Екатеринбург


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