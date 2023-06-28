28 Июня 2023
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Динамика сотрудничества - в Астраханской области может появиться крупный белорусский торговый мебельный дом

Прямые поставки эргономичной современной мебели по типу IKEA и другие темы сотрудничества на рабочей встрече в рамках X Форума регионов России и Беларуси в Уфе обсудили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Анатолий Исаченко. Также стороны подвели итоги совместной деятельности. 

Астраханский губернатор отметил, что с момента прошлых переговоров взаимодействие между астраханскими и белорусскими специалистами активно продолжается. Ключевыми точками соприкосновения являются строительство и ЖКХ, промышленность и логистика, торговля, сельское хозяйство и гуманитарная сфера.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

В многоквартирных домах астраханского региона продолжается установка лифтового оборудования компании «Могилевлифтмаш». На финишную прямую вышло взаимодействие по участию белорусских компаний в строительстве микрорайона «Теплый». Астраханская сторона рассматривает условия приобретения коммунальной и дорожно-строительной техники: экскаваторов, погрузчиков, дорожной уборочной и другой техники, потребность в которых составляет порядка 360 единиц. В сфере промышленности и логистики налажено взаимодействие между СЭЗ «Могилев» и ОЭЗ «Лотос», между которыми в марте 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве. Разрабатывается перспективный план работы между нашей ОЭЗ и СЭЗ «Брест», установлены контакты с СЭЗ «Витебск» и «Гродноинвест».

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Продолжаются поставки из Беларуси через Астрахань по коридору «Север – Юг» автотехники, нефти и нефтепродуктов, леса, бумаги. Объемы за прошлый год составили 100 тысяч тонн. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого, по самым скромным подсчетам рост в этом году составит минимум 10%. Астраханское правительство готово содействовать наращиванию транзитных грузоперевозок через наши порты. Так, белорусской стороне предложили создание белорусского логистического центра на территории астраханской портовой зоны. Его работа позволит хранить и перераспределять как экспортные, так и импортные товары, направляемые по коридору «Север – Юг».

ОАО «РЖД» установлены понижающие коэффициенты на транзитные перевозки белорусских товаров и снижены тарифы на транспортировку нефтепродуктов, минеральных удобрений и щепы из Беларуси через припортовые станции Астраханской области. Объёмы товарооборота по итогам 2022 года увеличились на 35%, в первом квартале этого года – уже более чем на 30%. Астраханские фермеры продолжают поставки в Беларусь риса, шерсти, рыбы. Ранний урожай астраханского картофеля традиционно также отправляется Беларусь. В этом году в могилевскую торговую сеть «Тройка-2003» напрямую поставлено около 10 тонн астраханских рыбных и овощных консервов, вяленой рыбы и 20 тонн лука. Успешно взаимодействуют специалисты и в области сельского хозяйства. В этом году в Астраханской области заложено 100 гектаров полей для испытания белорусских сортов картофеля. 

Расширяются контакты в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики. В этом году белорусские литераторы и ученые стали участниками Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, Каспийского научно-образовательного конгресса. Экипажи из Беларуси приняли участие в этапе Чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». В августе в Астрахани ждут солистов из Беларуси на Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны» и официальную делегацию на Каспийском медиафоруме.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Важное направление двусторонних связей – патриотическое воспитание молодежи. В этом году 22 июня уже во второй раз состоялось посещение астраханскими юнармейцами Брестской крепости. Молодежная делегация от Астрахани приняла участие в патриотическом проекте «Дорогами памяти и славы» в Могилевской области. Стороны выразили высокую заинтересованность в дальнейшем наращивании всестороннего сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

Теги: игорь бабушкин, форум союзного государства, совместные проекты с белорусскими специалистами


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