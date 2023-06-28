Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву

Кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским спецпосланником по урегулированию российско-украинского конфликта, прибыл в Москву во вторник вечером, сообщает архиепархия Божией Матери.

"Сегодня состоится встреча кардинала с Архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня кардинал примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной.

Ранее источники в Русской православной церкви сообщали, что возможна встреча Дзуппи с Патриархом Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом.

6 июня спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя раньше сообщалось, что у Святого престола есть некий собственный мирный план, судя по высказыванию Зеленского после встречи, обсуждалась так называемая "украинская формула мира".