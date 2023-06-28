Илон Маск начал подготовку к бою с Марком Цукербергом

51-летнй предприниматель Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, начал подготовку к поединку с Марком Цукербергом.

Известный тренер боевых искусств, обладатель черного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман рассказал, что провел с Маском тренировку в рамках подготовки к бою. "Я крайне впечатлен его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично", - цитирует Фридмана РБК.

Ранее Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок, и тот принял вызов. Маск предложил провести бой в октагоне Лас-Вегаса.

При этом мать Маска Мэй, известная модель, заявила, что запрещает сыну махать кулаками и призвала вести бои только сидя в креслах, на словах. Но, как видно, ее слова на бизнесмена не подействовали.

Ранее Маск заявлял, что неоднократно в юности становился участником настоящих уличных драк. Цукерберг же не так давно занялся джиу-джитсу, уже выиграл несколько турниров, также на его стороне возраст – бизнесмену всего 39 лет.