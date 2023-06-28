28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Саркофаг для посланий в будущее. Капуста времени для 300-летия Екатеринбурга готова

Пока Екатеринбург планирует, как будет отмечать 300-летие города, новая капсула времени для посланий потомкам уже готова. Сейчас специалисты вносят последние штрихи, а сегодня саркофаг покрыли лаком для сохранения эмблемы уральской столицы и 300-летнего юбилея.

Изготовление капсулы доверили предприятию "Прайм Карбон". Соответственно, для создания корпуса выбрали карбон, что намного прочнее стали, из которого сделан предыдущий саркофаг, но при этом не уступает ему в износостойкости.

Напомним, закладка новой капсулы пройдет в "ноябрьский юбилей" города – 18 ноября. Что будет внутри, еще не решено. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал: сначала предстоит узнать, что нам поведали в посланиях из прошлого, и уже от этого отталкиваться. На сегодняшний день в капсулу планируют поместить аппаратуру для просмотра фото и видео, возможно, современный смартфон, а также проект Генплана Екатеринбурга.

Своими мыслями поделился и.о. замдиректора по научно-экспозиционной деятельности Музея истории Екатеринбурга Александр Думчиков. В ответ на вопрос он отметил, что было бы забавно заложить в капсулу шуточное послание для будущих историков, которым предстоит поломать голову над ребусом екатеринбуржцев прошлого.

По словам исполнительного директора "Прайм Карбон" Сергея Дегай, вероятно, среди посланий через 50 лет горожане найдут и предметы с символикой 300-летия Екатеринбурга от создателей капсулы или символикой самого предприятия. Среди популярной продукции компании: подарочные каски, обувные ложки, номерные знаки на автомобиль и чехлы на телефон.

Напомним, что жители Екатеринбурга также могут предложить предметы, которые стоит передать потомкам через 50 лет. Свои идеи можно оставить на официальном сайте к 300-летию города. Капсулу времени 1973 года планируют вскрыть 18 августа – за день до 300-летнего юбилея уральской столицы.

Содержимое поместят в Музей истории Екатеринбурга. Там должны находиться обращения к потомкам, записи художественных кинофильмов и песен региона, а также, по словам Орлова, вероятно, и аппаратура для просмотра этих самых записей. В музей же отправится не только все содержимое, но и сам люк.

Теги: капсула, юбилей, Екатеринбург


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