МИД КНР на слова Байдена о "проблемах" Китая пожелал США решить их внутренние трудности

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая.

"Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - цитирует РИА Новости Мао Нин.

По словам дипломата, Китай обладает мощным руководством Компартии, под которым сможет справиться со всеми возникающими трудностями.

Ранее Байден во время выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию заявил, что у Китая "колоссальные проблемы". При этом американский лидер уточнил, что "не будет вдаваться в детали".

На прошлой неделе МИД Китая выразил "острое недовольство и решительный протест" из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Напомним, сразу после переговоров Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена Байден выступил с крайне резкими заявлениями в адрес председателя КНР, назвав его "диктатором".