Жителей Челябинской области подозревают в уклонении от призыва на военную службу

Двоих жителей Челябинской области подозревают в уклонении от призыва на военную службу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, жители Челябинска и Чебаркуля были признаны годными для службы, но не явились в 2019 и 2021 гг. в военный комиссариат по врученным повесткам для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В ближайшее время им предъявят обвинение. Южноуральцам грозит до 2 лет лишения свободы.