Создатели самых крутых компаний Кремниевой долины едят галлюциногенные грибы, наркотики и психоделики - WSJ

Ряд крупнейших американских бизнесменов-визионеров из числа основателей гигантов Кремниевой долины употребляют наркотики и психоделики, сообщает американская The Wall Street Journal (WSJ).

Так, по данным источников издания, создатель Tesla и SpaceX илон Маск употребляет кетамин. Препарат применяется в хирургии, при длительном употреблении вызывает зависимость. Соучредитель Google Сергей Брин, по слухам, ест псилоцибиновые грибы (оборот псилоцибина запрещен в России), содержащие галлюциногены.

Об употреблении наркотика ЛСД (его оборот в России запрещен) рассказал директор стартапа BuildBetter.ai Спенсер Шулем.

WSJ пишет, что в Кремниевой долине проводятся вечеринки, гости которых употребляют наркотики и психоделики. Приглашения на них рассылаются через зашифрованные сообщения в мессенджере Signal, чтобы ими нельзя было легко поделиться. На некоторых вечеринках требуется подписать документ о неразглашении, где-то есть плата за вход, передает РБК.