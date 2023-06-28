Главного борца с наркотиками в свердловском МВД вновь оставили под стражей

Суд вновь оставил под стражей начальника УНК ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи.

Напомним, что глава управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ленинский районный суд Екатеринбурга избирал для него меру пресечения в виде ареста.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, ранее райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Ергеледжи срока содержания под стражей. Однако это постановление было обжаловано стороной защиты.

Сегодня апелляция была рассмотрена. В итоге областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Под арестом Иван Ергеледжи пробудет до 8 сентября этого года включительно.

Ранее сообщалось, что силовика пока отстранили от должности главного борца с наркотиками в свердловском МВД. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. В апреле обвиняемый уже пытался обжаловать арест, но безуспешно.