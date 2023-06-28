В ЕС потребовали отложить внесение предложений по использованию российских активов

Ряд стран ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия подождала с выдвижением предложений по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, крупные государства-члены, включая ФРГ, не хотят спешить с этой инициативой, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, а также подорвать веру иностранных государств в безопасности хранящихся в Европе активов.

Так, один немецкий чиновник заявил, что, опасаясь санкций, иностранное государство может сократить свои резервы в евро, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у Великобритании пока нет легальной возможности конфисковать замороженные российские активы, чтобы потом передать их на восстановление Украины. Как заявил замминистра иностранных дел страны Лео Докерти, ни одна западная страна не нашла юридически возможное решение для такой схемы, но западные союзники Украины над этим усиленно работают.