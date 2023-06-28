28 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин тепло поздравил мусульман Астраханской области с праздником Курбан-байрам

Сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил астраханцев с этим праздником.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам. Для мусульман – это один из главных дней в году, который наполнен милосердием, заботой, добротой. Он знаменует завершение паломничества к исламским святыням и олицетворяет вечные духовные ценности, сближает людей, пробуждает самые светлые чувства", - говорится в поздравлении Игоря Бабушкина.

игорь бабушкин(2023)|Фото: .astrobl.ru

Астраханская область – это многонациональный регион, где в мире и согласии проживают люди разных религий и вероисповеданий. Представители других конфессий с уважением относятся к традициям мусульман и искренне разделяют с ними радость по случаю этого великого события.

Сегодня мусульманские организации принимают активное участие в жизни Астраханской области.

мечеть, мусульмане, ислам, полумесяц(2023)|Фото:t.me/babushkin30

"Вы многое делаете для сохранения межнационального мира, уделяете внимание духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Пусть этот священный праздник принесет радость в каждый дом и в каждую семью. Желаю здоровья, счастья и благополучия!", - сделал запись в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин

Теги: Курбан-байрам, игорь бабушкин, мусульмане


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