Игорь Бабушкин тепло поздравил мусульман Астраханской области с праздником Курбан-байрам

Сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил астраханцев с этим праздником.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам. Для мусульман – это один из главных дней в году, который наполнен милосердием, заботой, добротой. Он знаменует завершение паломничества к исламским святыням и олицетворяет вечные духовные ценности, сближает людей, пробуждает самые светлые чувства", - говорится в поздравлении Игоря Бабушкина.

Астраханская область – это многонациональный регион, где в мире и согласии проживают люди разных религий и вероисповеданий. Представители других конфессий с уважением относятся к традициям мусульман и искренне разделяют с ними радость по случаю этого великого события.

Сегодня мусульманские организации принимают активное участие в жизни Астраханской области.

"Вы многое делаете для сохранения межнационального мира, уделяете внимание духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Пусть этот священный праздник принесет радость в каждый дом и в каждую семью. Желаю здоровья, счастья и благополучия!", - сделал запись в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин