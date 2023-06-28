28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Движение по переулку Отпускников в Екатеринбурге ограничат до октября 2024 года

В Екатеринбурге до осени следующего года частично закроют движение по переулку Отпускников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в связи со строительством улицы Рощинской в микрорайоне Уктус рабочие ограничат движение транспорта по переулку Отпускников – от улицы Якутской до улицы Алтайской, вдоль дома №48 по Рощинской. Ограничения продлятся с 8 июля 2023 по 1 октября 2024 года.

В связи с закрытием движения и сквозного проезда по Алтайской от Якутской будет организовано двустороннее движение по улицам Яблоневой, Якутской и Алтайской. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут заранее.

На этой неделе стало известно, что нынешним летом в Екатеринбурге дважды закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. Причиной стало строительство трамвайной линии.

Теги: движение, ограничения, переулок, улица


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