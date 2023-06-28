В Ленобласти генерал МВД разбился, катаясь на квадроцикле в лесу

В Ленинградской области генерал-лейтенант МВД, экс-глава Санкт-Петербургского университета МВД (отстранен в ноябре 2022 года) Александр Травников попал в аварию, катаясь на квадроцикле по лесу.

Сообщается, что ЧП произошло в ночь на 25 июня в деревне Липовая Гора. Мужчина катался на квадроцикле, не справился с управлением и упал с него. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой живота и разрывом почки, передает Telegram-канал Baza.