28 Июня 2023
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Происшествия Ленинградская область
Фото: 89.мвд.рф

В Ленобласти генерал МВД разбился, катаясь на квадроцикле в лесу

В Ленинградской области генерал-лейтенант МВД, экс-глава Санкт-Петербургского университета МВД (отстранен в ноябре 2022 года) Александр Травников попал в аварию, катаясь на квадроцикле по лесу.

Сообщается, что ЧП произошло в ночь на 25 июня в деревне Липовая Гора. Мужчина катался на квадроцикле, не справился с управлением и упал с него. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой живота и разрывом почки, передает Telegram-канал Baza.

Теги: генерал, александр травников, квадроцикл, авария


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