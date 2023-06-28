Потерявшийся в тайге в Амурской области мальчик найден живым

Спасатели обнаружили живым мальчика, который пропал в тайге в Амурской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"В труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа найден 12-летний мальчик, пропавший накануне", - заявили в ведомстве. Ребенок будет доставлен в медицинское учреждение. О состоянии его здоровья не сообщается.

27 июня стало известно, что в Амурской области потерялся мальчик, возвращавшийся с охоты с отцом. Поиски осложнялись плохой погодой. Пропавшего ребенка искали почти 70 человек и 18 единиц техники. Была задействована высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадроцикл, воздушные суда, вертолет МЧС и частный самолет.