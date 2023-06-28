Глава Нижневартовска заблокировал приватизацию "Мира"

В Нижневартовске остановлена приватизация кинотеатра "Мир". Решение принял глава города Дмитрий Кощенко.

В своем telegram-канале градоначальник сообщил о том, что обратил внимание на широкий общественный резонанс вокруг предложения отдать АО "Кинотеатр МИР" под приватизацию, лично погрузился в суть вопроса и принял решение остановить этот процесс – поручил снять вопрос с повестки заседания гордумы. Мэр столицы Самотлора считает, что идея приватизации "Мира" требует всесторонней оценки, в том числе со стороны компетентных экспертов. При принятии подобных решений необходимо учитывать как финансово-экономические показатели, так и мнение общественности, старожилов города, деятелей искусств и культуры, молодежи, считает Кощенко.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Нижневартовска решила внести в программу приватизации кинотеатр "Мир" из-за убыточности предприятия. Продать историческое здание планировали за "смешные" 34,6 млн руб. Эта цена ниже стоимости нижневартовских коттеджей, выставленных на продажу на сайте объявлений "Авито".

"А что, городу, добывающему плюс-минус половину нефти в стране, не по карману содержание одного типового кинотеатра? Это уже насмешка над всеми, кто строил этот город. Может, нужно отремонтировать, что-то усовершенствовать, но продавать – это уже слишком. А после продажи, если еще туда влезет очередной "Магнит" или "Пятерочка", можно вообще тушить свет. Позорище, неблагодарное поколение, разбазаривающее то, что строили для них их родители", - возмущаются жители города в соцсетях.

Ситуация развивается на фоне того, что администрация Нижневартовска, крупнейшего нефтяного города страны, встала с протянутой за кредитами рукой: мэрия разместила на портале Госзакупок аукцион на получение займа, который покроет дефицит бюджета и пойдет на возвращение муниципального долга. Прием заявок начался 23 июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 152,3 млн руб. Подведение итогов определения поставщика состоится 14 июля.

Объем муниципального долга на 1 января этого года уже составил 1,39 млрд руб. Издание "Точка" отмечает, что администрация Дмитрия Кощенко планирует еще глубже залезть в долговую яму и встретить 2026 год с кредитным ярмом в 2,132 млрд руб.