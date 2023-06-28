Депутаты Нижневартовска не согласовали приватизацию старейшего кинотеатра города

Депутаты городской Думы Нижневартовска не согласовали включение в план приватизации кинотеатра «Мир», - передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о том, что старейший кинотеатр города, на фасаде которого находится уникальная композиция, может уйти с молотка вызвала бурю негодования жителей столицы Самотлора в социальных сетях.

"Вынесение данного вопроса связано с затруднительным финансовым положением кинотеатра и невозможностью из-за предусмотренных законодательством ограничений осуществлять финансирование текущей деятельности общества за счет бюджетных средств. Деятельность по публичному показу не относится к полномочиям органов местного самоуправления и вопросам местного значения", - отметили в мэрии Нижневартовска.

При этом Счетная палата города не согласовала приватизацию кинотеатра - "Счетная палата города Нижневартовска считает необходимым проведение предварительной оценки рыночной стоимости АО «Кинотеатр «Мир» с целью принятия решения об эффективном использовании имущества, исходя из прогнозируемого объема поступлений от его реализации, либо от использования иным способом".

«Мы получили отрицательное заключение Счетной палаты. Документы не доработаны по этому вопросу, поэтому кинотеатр «Мир» в программу приватизации включен не будет», - резюмировал Алексей Сатинов, председатель думы города Нижневартовска.