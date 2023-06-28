28 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

Депутаты Нижневартовска не согласовали приватизацию старейшего кинотеатра города

Депутаты городской Думы Нижневартовска не согласовали включение в план приватизации кинотеатра «Мир», - передает корреспондент Накануне.RU.

Кинотеатр "Мир" в Нижневартовске(2023)|Фото: tochka.in

Информация о том, что старейший кинотеатр города, на фасаде которого находится уникальная композиция, может уйти с молотка вызвала бурю негодования жителей столицы Самотлора в социальных сетях.

Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

"Вынесение данного вопроса связано с затруднительным финансовым положением кинотеатра и невозможностью из-за предусмотренных законодательством ограничений осуществлять финансирование текущей деятельности общества за счет бюджетных средств. Деятельность по публичному показу не относится к полномочиям органов местного самоуправления и вопросам местного значения", - отметили в мэрии Нижневартовска.

глава города Нижневартовска, табличка(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом Счетная палата города не согласовала приватизацию кинотеатра - "Счетная палата города Нижневартовска считает необходимым проведение предварительной оценки рыночной стоимости АО «Кинотеатр «Мир» с целью принятия решения об эффективном использовании имущества, исходя из прогнозируемого объема поступлений от его реализации, либо от использования иным способом".

алексей сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Мы получили отрицательное заключение Счетной палаты. Документы не доработаны по этому вопросу, поэтому кинотеатр «Мир» в программу приватизации включен не будет», - резюмировал Алексей Сатинов, председатель думы города Нижневартовска.

Теги: приватизация, депутаты думы нижневартовска, счетная палата, старейший кинотеатр города


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