28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В челябинском вузе будут готовить инженеров и конструкторов беспилотных летательных аппаратов

В Политехническом институте Южно-Уральского государственного университета открыли новую образовательную программу "Беспилотные летательные аппараты".

В вузе будут готовить инженеров, конструкторов летательных аппаратов, инженеров-технологов по производству летательных аппаратов, в том числе из композиционных материалов. Обучение будет вести в проектной форме. Темы проектов будут определены совместно с предприятиями аэрокосмического профиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУрГУ.

На данное направление выделено 26 бюджетных мест, четыре – контрактных. Для поступления надо сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, физике или информатике.

Теги: инженер, конструктор, беспилотник,


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