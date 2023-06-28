В Дагестан летит кто-то высокопоставленный

Конфузная ситуация утром в среду складывается в Дагестане. Некто высокопоставленный должен сегодня нанести визит в Дербент, но при этом широкой общественности имя этого чиновника неизвестно.

Накануне муссировались слухи о том, что Дербент в среду может посетить Владимир Путин. Некий военный эксперт, на которого ссылались Telegram-каналы, даже сообщил, что глава государства будет обсуждать Сергеем Меликовым (глава Дагестана) "создание дагестанской ЧВК", а также транзитные каналы с Азербайджаном.

Источником информации о визите Путина стал анонимный канал "Спросите у Расула", который считают близким к местным властям. Но позже появились сообщения, что вместо Путина в республику прилетит Мишустин.

Однако выяснилось, что и Мишустин в Дагестан не собирается, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

В итоге кто-то на правительственном борте действительно летит в сторону юга России (это данные сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar), но кто – неизвестно. При этом Telegram-канал "Жемчужина юга" публикует фотографии с улиц Дербента, где десятки полицейских машин уже находятся в боевой готовности для сопровождения важного гостя.