28 Июня 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников на форуме Союзного государства: Сегодня мы развиваем с Беларусью и отраслевое, и межрегиональное сотрудничество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 26-28 июня 2023 года работает в столице Башкортостана Уфе на юбилейном, десятом Форуме регионов России и Белоруссии. В составе делегации – председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий.

Андрей Травников принял участие в работе секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор напомнил, что 25 лет назад Новосибирская область одним из первых регионов России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Сегодня мы развиваем и отраслевое, и межрегиональное сотрудничество: установлены договорные отношения с Могилёвской, Гродненской областями, с Минском. Побратимство Минска и Новосибирска, Горецкого райисполкома и наукограда Кольцово дало толчок к развитию научной, технологической и бизнес-кооперации в наиболее перспективных направлениях. Таких, как биофармацевтика, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, пищевой и других перерабатывающих отраслей, а также в сфере экологии. Технопарк Новосибирского Академгородка активно сотрудничает с минским Парком высоких технологий в области IT. В числе новых договорённостей – поставки новосибирских электронно-оптических преобразователей для «БелОМО», внедрение наших разработок для модернизации белорусских тепличных хозяйств. Прорабатываются вопросы создания совместного производства оборудования для молочного животноводства Новосибирской области, совместного производства опрыскивателя марки «Лидагропроммаш» с нашим программно-аппаратным комплексом управления. Увидели с коллегами взаимный интерес к проекту по сборке картофелесажалок и картофелекопателей на базе новосибирского представительства МТЗ, к развитию СП по модернизации трамвайного парка Новосибирска. Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» заключил контракты с белорусскими заводами «Планар» и «Интеграл» на поставки материалов, комплектующих и оборудования почти на 300 млн рублей. Это всё – новые проекты и направления. Между тем, новосибирские заводы уже давно поставляют для белорусского рынка турборгенераторы для теплоэнергостанций, взрыватели, аэрозоли, резисторы для заземления нейтрали, запасные части к электропечам, электронно-оптические преобразователи, графитированные электроды. Завод «Сибэлектропривод» не только поставляет готовое электрооборудование БелАЗу, но и совместно с ним разрабатывает новый тяговый электропривод для карьерных самосвалов грузоподъёмностью 90 тонн", - сказал Андрей Травников.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Он также отметил: "Один из ключевых приоритетов для нас – сотрудничество в сфере науки и технологий. Несколько лет назад вышли на комплексное взаимодействие между нашими вузами – сейчас заключено 26 двусторонних договоров между ведущими университетами. Таким образом, мы выстраиваем систему подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут работать в любой точке Союзного государства – как в России, так и в Беларуси".

возложение цветов, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также губернатор Новосибирской области возложил цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову – легендарному комдиву времён Великой Отечественной войны 1941-45 гг., Герою России, сражавшемуся в битве за Москву, в Сталинградской битве, за освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и погибшему под Ворошиловградом (ныне Луганск).

Теги: андрей травников, форум союзного государства, беларусь,


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