Налог на сверхприбыль для бизнеса может повториться

Налог на сверхприбыль может повториться и стать регулярным в ситуации, "когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит" бюджета. Раньше власти заявляли, что нынешний так называемый windfall taх – это разовая акция.

"Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя", - заявил замиинистра финансов России Алексей Сазанов в интервью РИА Новости.