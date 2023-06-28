28 Июня 2023
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Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

Пропавшего в Екатеринбурге мальчика помогут искать волонтеры из Москвы

6-летнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге два дня назад, будут помогать искать волонтеры из Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт", на утро 28 июня ребенок все еще не найден. Его активные поиски продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяется поступающая информация.

"Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда "ЛизаАлерт" из Москвы и московского региона. Они не раз выезжали на самые сложные региональные детские поиски и должны усилить поисковую группу отряда Свердловской области. Приезжают группы и из других регионов", - рассказали в отряде.

Напомним, 6-летний Далер (также он отзывается на имя Костя) исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. Его ищут волонтеры и силовики. Сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Накануне зона поиска была расширена: теперь ребенка ищут и в других районах.

Теги: мальчик, розыск, волонтеры, Москва


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